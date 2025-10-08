Мужчины на Кубани пытали пришедшего в женских трусах друга утюгом

В Лабинске двое местных жителей пытали и издевались над пришедшим в гости другом. Поводом стали женские трусы, сообщил Telegram-канал Kub Mash .

Весной 2024 года приятели устроили домашнюю вечеринку. Они заметили в какой-то момент, что их друг пришел в женских трусах.

Мужчин это разозлило и они стали избивать товарища по лицу, животу и груди. Также они сломали ему нос, выбили зубы и порезали ножом стопу. Пострадавшего пытали раскаленным утюгом и заперли в подвале.

В телефоне одного из подозреваемых обнаружили видео с пытками. На нем друзья требовали у пострадавшего деньги, называя его женским именем. Следователям тот объяснил, что случайно надел женские трусы своей знакомой, у которой он ночевал. Утром он перепутал белье.

Обвиняемые заявили, что мужчина предлагал им интим. Суд приговорил мучителей к 6,5 года лишения свободы.

Ранее в Богородске мужчина пытался задавить знакомого автомобилем и ударить топором. Пострадавший смог сбежать и обратился за помощью в полицию.