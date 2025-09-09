Житель Богородска пытался задавить знакомого автомобилем и ударить топором

Житель Богородска стал фигурантом уголовного дела после попытки нападения на знакомого. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород»

По данным следствия, происшествие случилось 4 сентября у одного из магазинов в Богородске. Между местным жителем и другим мужчиной произошел конфликт. После ссоры обвиняемый сел за руль автомобиля «УАЗ Хантер» и преднамеренно направил его на оппонента.

Когда потерпевший оказался на земле, обвиняемый вышел из машины с топором в руках и попытался нанести удар. Однако мужчина сумел увернуться и скрыться. В результате нападения он получил множественные травмы.

Нападавшему предъявили обвинение по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Богородский городской суд, учитывая тяжесть инкриминируемого преступления, принял решение заключить фигуранта под стражу сроком на два месяца.