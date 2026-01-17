Мужчину зарезали на улице в Петербурге

Мужчина погиб после драки во дворе жилого дома в Петербурге. Полицейские задержали двоих подозреваемых. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

По ее словам, вечером в дежурную часть Невского района позвонили очевидцы и рассказали, что во дворе дома на Архивной улице лежит тяжело раненый мужчина. Наряд полиции приехал на место и нашел уже безжизненное тело, рядом находились двое молодых людей.

По предварительным данным, между ними и погибшим возник конфликт из-за личных неприязненных отношений. Во время ссоры один из мужчин достал нож и несколько раз ударил другого. Пострадавший умер до приезда врачей.

Подозреваемых задержали. На месте работают следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

