Жителя Санкт-Петербурга осудили за ложное сообщение о теракте

В Калининском районном суде Северной столицы закончилось рассмотрение дела о ложном сообщении о теракте. Об этом рассказал телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.

Установлено, что местный житель, находясь в квартире на проспекте Науки в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по номеру «112» и заявил о готовящемся взрыве одного из домов.

Как выяснилось, таким образом мужчина хотел выразить свое пренебрежение к общественным нормам. В суде он полностью признал свою вину. Суд приговорил обвиняемого к шести месяцам ограничения свободы.