Мужчину в маске человека-паука задержали за рекламу наркошопов на фасадах домов

Жителя Красноярска задержали за рекламу наркошопов. Нарушитель в маске человека паука рисовал на фасадах домов изображения и тексты со ссылкой на платформы с запрещенным товаром. Об этом сообщил сайт «Проспект Мира» .

По опубликованным данным, действия 22-летнего преступника зафиксировали камеры видеонаблюдения. В телефоне молодого человека нашли фотографии с рисунками для отчета о проделанной работе, в рюкзаке находился баллончик с краской.

Фигуранта по решению суда заключили под стражу на время предварительного следствия. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.