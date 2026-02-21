Мужчину наказали за намаз в здании суда в Москве

Мужчину осудили за религиозный обряд в здании суда. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«По факту нарушения порядка в столичном суде мужчине назначен штраф. <…> Волков Тимур Дмитриевич признан виновным в совершении административного правонарушения, <…> ему назначен административный штраф в размере 3000 рублей», — говорится в сообщении.

Мужчина в Нагатинском районном суде Москвы 18 февраля совершил религиозный обряд, нарушив тем самым установленные правила поведения.

В начале февраля верховный муфтий России выступил против демонстративного намаза. Председатель Центрального духовного управления мусульман отметил, что российское законодательство не против молитвы, но верующие должны уважать права других людей.