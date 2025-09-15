Мужчину на закрытом заседании в Москве арестовали по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Карецкого по делу о госизмене

Россиянин по фамилии Карецкий стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Карточка о его деле появилась в базе столичных судов. Подробности неизвестны, оно засекречено. Заседание об избрании меры пресечения прошло в закрытом режиме.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Карецкого Р.К.», — сообщил представитель суда.

Статья 275 УК России («Государственная измена») предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Именно такой срок получил Николай Джос из Запорожской области. Следствие показало, что он передал украинским кураторам координаты расчета ПВО в Токмакском районе, из-за чего произошла диверсия с гибелью трех военнослужащих.