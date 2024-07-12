Мужчину, готовившего теракт в Адыгее, арестовали на два месяца

Майкопский городской суд арестовал до 10 сентября мужчину, планировавшего вооруженное нападение на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе. Об этом сообщили РИА «Новости» в объединенной пресс-службе судов Республики Адыгея.
Ранее ФСБ опубликовала видео с допроса подозреваемого. На нем мужчина рассказал, что планировал зарезать охранника, затем поджечь церковь с помощью пластиковых бутылок с бензином.
Задержали готовившего теракт 11 июля. Им оказался выходец из одной из стран Центральной Азии.