Мужчину, готовившего теракт в Адыгее, арестовали на два месяца

Суд арестовал на два месяца мужчину, готовившего нападение на собор в Майкопе

Майкопский городской суд арестовал до 10 сентября мужчину, планировавшего вооруженное нападение на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе. Об этом сообщили РИА «Новости» в объединенной пресс-службе судов Республики Адыгея.

Ранее ФСБ опубликовала видео с допроса подозреваемого. На нем мужчина рассказал, что планировал зарезать охранника, затем поджечь церковь с помощью пластиковых бутылок с бензином.

Задержали готовившего теракт 11 июля. Им оказался выходец из одной из стран Центральной Азии.