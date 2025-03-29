Мужчина застрелил бизнесмена в Подмосковье и сдался полиции

Мужчина застрелил бизнесмена, который приехал к нему на встречу в Подмосковье. После расправы он сам сдался полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Убийство произошло возле придорожного магазина в поселке Мисайлово в Ленинском городском округе. По предварительным данным, подозреваемый несколько раз выстрелил в свою жертву. Мужчина скончался на месте.

После этого 47-летний нападавший пришел в полицию и рассказал о случившемся. Против него возбудили уголовное дело. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

Подозреваемый в убийстве предпринимателя попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, как он выходил из белого автомобиля рядом с местом преступления, сообщили «Известия». Жертвой стал 54-летний мужчина.

Ранее главу администрации Завьяловского района Алтайского края застрелили из охотничьего ружья на выходе из кафе. Причиной преступления стал конфликт с местным жителем.