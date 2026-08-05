Мужчина зарезал жену во время ссоры на почве ревности в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины в квартире на Пятницком шоссе в Москве. В преступлении подозревают ее мужа, сообщили в столичном управлении Следственного комитета .

По версии следствия, днем 5 августа мужчина во время конфликта на почве ревности напал с ножом на супругу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Подозреваемого задержали. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и назначают судебные экспертизы. В ближайшее время мужчину доставят в подразделение СК для проведения следственных действий.

Ранее уголовное дело об убийстве завели нижегородские следователи против 78-летнего пенсионера из села Большая Арать. На его приусадебном участке раскопали останки пропавшего местного жителя.