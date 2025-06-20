Мужчина заминировал вертолет в Казани и убил себя

Подозрительную сумку под вертолетом нашли 17 июня. В ней лежал пластмассовый контейнер, от которого тянулись провода к двум рюкзакам с батарейками.

Специалисты оперативно ликвидировали устройство. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о подготовке террористического акта.

Предполагаемым диверсантом оказался 22-летний Фанис М. Правоохранители вышли на него, но подозреваемый оказался мертв. Его тело обнаружили в квартире по улице Гаврилова в Казани, предварительно, он покончил с собой. В жилье также нашли компоненты для бомбы.

Ранее стало известно, что агент СБУ пытался подорвать автомобиль ветерана СВО в Новгородской области.