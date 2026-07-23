Мужчина задрал юбку девушке на эскалаторе и получил 10 суток

Хулиган получил 10 суток ареста за то, что задрал подол юбки у девушки на эскалаторе. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Суд установил, что 10 июня Титов, находясь на эскалаторе станции метро „Тверская“, проявляя высшую степень бесстыдства и непристойности, приподнял подол юбки впереди стоявшей девушки, после чего побежал по эскалатору вверх», — рассказали в пресс-службе.

В отношении мужчины возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Тверской районный суд признал Титова виновным в правонарушении и назначил ему 10 суток административного ареста.

В мае пассажиров, подравшихся на борту самолета, сняли с рейса Казань — Новосибирск. В их отношении также заели дела о хулиганстве.