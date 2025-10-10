Буйного пациента усмирили в лобненской больнице, он кидался с ножом на медиков

В больнице Лобни неадекват с ножом пытался напасть на медиков. Мужчину пришлось скрутить и держать до прибытия Росгвардии.

Дежурный пресс-службы ГУ МВД России по региону в беседе с 360.ru отметил, что никто не пострадал.

«Пострадавших нет, [злоумышленник] доставлен в специализированное медицинское учреждение. Росгвардия приехала, потом мы отвезли его», — сказал он.

Сотрудник ведомства отметил, что сейчас проводятся процессуальные действия.

В больнице заявили, что во время лечения в стационаре пациент стал вести себя агрессивно с медиками. В итоге его удерживали до прибытия росгвардейцев. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

По версии РИА «Новости», у мужчины был нож. В итоге его обезвредили. предположительно, он был пьян и страдает заболеванием.

Ранее житель Приамурья избил гинеколога за осмотр своей супруги. Он приревновал медика к возлюбленной и заявил, что тот обесчестил женщину.