Мужчина в Оренбурге чуть не зарезал подростка за неработающую видеокарту

Глава СКР Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело после избиения и ранения ножом оренбургского подростка. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области <…> возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — сказано в публикации управления.

По данным Shot, подросток работает компьютерным мастером в Оренбурге. На него напал бывший клиент из-за неработающей видеокарты. Он ворвался к нему в квартиру и обвинил, что тот якобы обманывает людей. Потом злоумышленник начал бить юношу и пырнул его ножом.

По словам парня, когда бывший покупатель закончил издевательства, то переоделся в чистую одежду. Подросток вызвал себе скорую, врачи оказали ему необходимую помощь.

Ранее мужчина избил школьников в Салавате. Мотивом этого стало то, что дети не угостили нападавшего электронной сигаретой.