Мужчина напал на школьников в Салавате из-за электронной сигареты

Фото: Freepik

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего Салавата, который избил компанию школьников из-за отказа дать электронную сигарету. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительной версии, 11 мая 2024 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на набережной реки Белой. В какой-то момент он увидел школьников, которые приехали снять видео для последнего звонка. Мужчина подошел к подросткам и стал требовать электронную сигарету.

Злоумышленник нанес троим школьникам удары руками по лицу и голове, после чего скрылся на автомобиле. Полицейские его задержали.

Житель Салавата полностью признал свою вину. Уголовное дело завели по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам».  Прокуратура направила дело в суд для рассмотрения.

Житель Подмосковья избил 14-летнего мальчика в подъезде дома в Балашихе. После нападения школьнику понадобилась медицинская помощь.

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