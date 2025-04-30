Мужчина в Красноярском крае задушил больную мать в ванной

Жителя Лесосибирска в Красноярском крае обвинили в убийстве больной матери — мужчина мог задушить ее. Об этом сообщила пресс-службы прокуратуры Красноярского края.

Бригаду скорой помощи 47-летний сын вызвал сам. Приехавшие врачи констатировали смерть 86-летней женщины. По словам наследника, пенсионерка была в ванной, потеряла равновесие, якобы навалилась на его руки и задохнулась.

«Однако медики сразу определили криминальный характер гематом на теле и лице женщины. Экспертиза также подтвердила, что смерть пенсионерки наступила из-за сильного сдавливания шеи двумя руками, а не трагичной случайности», — отметили в прокуратуре.

Сын признался, что его мать несколько лет была в беспомощном состоянии, за ней приходилось ухаживать. Женщина не могла самостоятельно обслужить себя и постоянно все забывала. Это сильно выматывало сына.

Гематомы подозреваемый объяснил тем, что пенсионерка часто падала с кровати. В итоге против наследника возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

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