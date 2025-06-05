Мужчина в Индии случайно зарубил топором двухлетнего сына

В индийском штате Уттар-Прадеш умер двухлетний мальчик. Отец заявил, что случайно ранил его топором, отгоняя обезьян. Родственники не поверили мужчине и заподозрили в преднамеренном убийстве, сообщил Daily Mail .

Мальчик играл в саду, когда на участок пробрались обезьяны. Его отец Лакхан Сингх забрался на крышу дома и бросил топор в животных, но попал сыну в шею. Медики не успели помочь и только констатировали смерть ребенка.

Зять Лакхана, Джитендра Сингх, не поверил в эту историю. Он уверен, что отец убил сына в пылу ярости назло жене.

«В понедельник вечером у Лакхана случилась ссора с Анитой, он запер ее в комнате и избил. Вечером спор утих, но во вторник утром он вспыхнул с новой силой. Пока муж и жена ссорились, Аарав сидел на коленях у своего деда Рамчандры. Во время драки Лакхан схватил Аарава, схватил топор и убил его», — рассказал мужчина.

Третью версию озвучил сосед семьи Джагат Сингх Саини. По его словам, обезьяны опрокинули на мальчика железные прутья с крыши. Полиция назначила судебно-медицинскую экспертизу, чтобы прояснить ситуацию.

В Подмосковье мужчина дважды пытался убить сына и оказался с ним в одной больнице. Сначала он переехал отпрыска машиной, затем пырнул ножом, но получил сдачи.