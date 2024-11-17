Мужчина угрожал устроить взрыв во дворе дома из-за ссоры с женой во Владивостоке

РЕН ТВ: владивостокчанин угрожал устроить взрыв у дома после ссоры с женой

Мужчина во Владивостоке открыл газовые баллоны и угрожал взорвать их во дворе жилого дома. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Происшествие случилось на улице Надибаидзе. По словам очевидцев, причиной такого поступка стала ссора мужчины с супругой. Он требовал, чтобы женщина вышла к нему поговорить, в противном случае угрожал взорвать машину и себя.

В распоряжении журналистов оказались кадры с места событий. На них видно, как мужчина расставил вокруг себя открытые баллоны и начал обливать бензином все вокруг.

На место ЧП вызвали полицейских. Владивостокчанина около получаса уговаривали не взрывать баллоны. В итоге его задержали.

Ранее неадекватный житель Московской области напал на пенсионерку. Все началось с того, что он пнул собаку. Бабушка стала заступаться за животное и разозлила мужчину.