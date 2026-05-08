Мужчина ударил ножом священника в храме в Калмыкии

В Калмыкии правоохранители задержали 37-летнего местного жителя, ударившего ножом священника в церкви в Элисте. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК России по республике.

В ведомстве отметили, что уже выполняется комплекс следственных действий, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Кроме того, в ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Ранее в Дагестане мужчина с ножом напал на врачей в приемном покое республиканской больницы. Два медика получили ранения, один из них попал в реанимацию. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.