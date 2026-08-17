Мужчина убил отчима и разложил части его тела по чемоданам

В штате Флорида правоохранители арестовали 44-летнего Хосе Проано по обвинению в убийстве своего 71-летнего отчима Хорхе Васкеса-Эскутии, которого он, предположительно, расчленил и расфасовал по трем чемоданам. Об этом сообщил телеканал Fox News .

Проано находился на испытательном сроке за вооруженную кражу со взломом, когда он мог убить отчима. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени.

Семья Васкеса-Эскутии обратилась за помощью к силовикам за 23 часа до того, как на дороге в Орландо — недалеко от дома матери и отчима задержанного — нашли чемоданы с человеческими останками. Страшную находку обнаружили незадолго до полуночи 4 августа.

Семья убитого показала под присягой, что они нашли в его доме телефон, бумажник и ключи, а на заборе — следы похожие на кровь. Кроме того, друзья задержанного рассказали, что Проано признавался им в убийстве отчима.

Записи с камер наблюдения соседа показали, что утром 2 августа неизвестный мужчина в черной рубашке перебрался через забор у дома Васкеса-Эскутии. Позднее незнакомец начал выносить чемоданы на улицу. Проано заключили под стражу без права освобождения под залог.

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