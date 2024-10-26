Мужчина убил брата в Подмосковье

Житель Московской области насмерть забил собственного брата. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По информации источника, ЧП произошло вечером 25 октября в деревне Грибчиха. Там обнаружили тело мужчины с повреждениями в районе головы.
Правоохранители установили подозреваемого в убийстве, им оказался 43-летний брат погибшего. В настоящее время силовики выясняют все обстоятельства произошедшего. Официальная информация о происшествия пока что не поступала.
Ранее суд приговорил жителя Карелии к восьми годам колонии строгого режима за убийство брата. В августе он на автобусной остановке несколько раз ударил родственника ножом в грудь. Пострадавший сумел добраться до дома и вызвать скорую помощь, однако скончался от большой кровопотери.
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