Мужчина убил брата в Подмосковье

По информации источника, ЧП произошло вечером 25 октября в деревне Грибчиха. Там обнаружили тело мужчины с повреждениями в районе головы.

Правоохранители установили подозреваемого в убийстве, им оказался 43-летний брат погибшего. В настоящее время силовики выясняют все обстоятельства произошедшего. Официальная информация о происшествия пока что не поступала.

Ранее суд приговорил жителя Карелии к восьми годам колонии строгого режима за убийство брата. В августе он на автобусной остановке несколько раз ударил родственника ножом в грудь. Пострадавший сумел добраться до дома и вызвать скорую помощь, однако скончался от большой кровопотери.