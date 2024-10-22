Жителю Карелии присудили 8 лет тюрьмы за убийство брата

В Карелии прошел суд над жителем Беломорского района, который во время ссоры убил родного брата. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на информацию Следкома.

Еще в августе этого года, находясь возле автобусной остановки, мужчина выхватил нож у родственника и несколько раз ударил его в грудь. Пострадавший успел дойти до дома и вызвать скорую, однако не дождался медиков. Он скончался от большой кровопотери.

Мужчину признали виновным в совершении преступления и присудили ему восемь лет колонии строгого режима. Он полностью признал вину.