Мужчина швырнул собаку о стену подъезда дома в Санкт-Петербурге из-за лая

В одном из жилых домов Санкт-Петербурга камеры наблюдения зафиксировали случай жестокого обращения с животным. Пьяный мужчина напал на соседку и ее собаку, бросив животное о стену из-за громкого лая. Об этом сообщил РЕН ТВ .

На видео хозяйка возвращается с прогулки и ждет лифт вместе с питомцем на поводке. В этот момент к ней подошел мужчина и агрессивно отреагировал на лай собаки: выкрикнув угрозу, схватил поводок и с силой швырнул животное о стену.

От удара собака пролетела через площадку и ударилась о противоположную стену. В подъезд в этот момент вошла соседка, ставшая свидетелем инцидента, она попыталась защитить девушку и ее питомца.

Женщина обратилась к мужчине, чтобы узнать, где он живет, но тот начал вести себя грубо и агрессивно. Отмечается, что мама девушки уже обратилась в полицию.

Ранее жестокое убийство собаки обернулось уголовным делом в Удмуртии. Подозреваемому грозит до трех лет колонии.