Жестокое убийство собаки обернулось уголовным делом в Удмуртии

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства собаки в деревне Лоза Игринского района Удмуртии. Подробности сообщил udm-info.ru со ссылкой на УМВД РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый распивал спиртное в компании друзей на улице. Компания заметила драку двух собак, и одна из женщин решила разнять животных. В ответ ее укусили, а фигурант решил отомстить питомцу. Предварительно, он забил собаку до смерти кувалдой и ножом.

Дело расследуют по статье «Жестокое обращение с животными». Подозреваемому грозит до трех лет колонии.