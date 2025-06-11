Мужчина с топором обнес закрытый продуктовый магазин в Подмосковье

Правоохранители задержали рецидивиста, который незаконно пробрался в закрытый магазин в Московской области. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе Росгвардии.
По предварительным данным, 52-летний житель Талдома топором выбил стеклянную дверь и нелегально пробрался на территорию гипермаркета. Внутри торгового зала он сложил в пакеты продукты и попытался скрыться.
Общая сумма украденных мужчиной товаров составила около десяти тысяч рублей. Прибывшие по сигналу «тревога» на место росгвардейцы пресекли преступление.
Задержанным оказался ранее судимый за кражи житель Подмосковья. На данный момент правоохранители проводят проверку.
Ранее бывшего рецидивиста задержали за кражу радиатора в Нижегородской области. Он украл радиатор стоимостью 4500 рублей с придомовой территории частного дома.
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