Бывшего рецидивиста задержали за кражу радиатора в Нижегородской области

Мужчина без работы и с криминальным прошлым подозревается в краже радиатора стоимостью 4500 рублей с придомовой территории частного дома. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Бор.
Полицейские быстро установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый 51-летний житель Бора. Он задержан за неповиновение полиции.
После отбытия административного наказания для мужчины изберут меру пресечения. Правоохранительные органы ищут похищенное имущество.
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