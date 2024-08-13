Мужчина отрезал пенис склочному соседу

Полиция Таиланда раскрыла убийство мотоциклиста в провинции Кампхэнгпхет. Сосед сознался, что напал на него и отрезал пенис, чтобы пустить расследование по ложному пути, сообщило издание The Thaiger .

Преступление произошло 8 августа. Местная жительница не дождалась 53-летнего мужа из храма и вышла на улицу. Она обнаружила возле дороги перевернутый мотоцикл, а в трех метрах от него в грязи лежало изувеченное тело супруга. Кто-то ранил ему голову, живот, правую щеку и отрезал пенис.

Офицеры полиции заподозрили в расправе 58-летнего соседа семьи, который часто спорил с покойным из-за границ земельного участка. Сначала мужчина отрицал вину, но когда у него нашли окровавленный нож, сознался.

Он рассказал, что устал от склок. Сосед постоянно нарушал границы участка и задолжал деньги. Подозреваемый заявил, что убил его в одиночку, а половой орган отрезал, чтобы пустить следствие по ложному следу.

Похожий случай произошел в провинции Ратбури, но на почве ревности. Мужчина отрезал и скормил собакам пенис друга, который приставал к его жене.