Мужчина пытался убить пожилого отца в Подмосковье

СК: в Видном задержали мужчину, напавшего на отца с ножом

Правоохранители задержали 28-летнего жителя Видного по подозрению в попытке убить своего пожилого отца. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

Установлено, что 14 февраля подозреваемый находился в квартире со своим отцом. В какой-то момент мужчина ударил родственника по голове, а затем пырнул ножом.

Пенсионеру успел закрыться от сына на балконе и попросить помощи у прохожих. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Мотивы преступления устанавливаются.

В Москве задержали женщину, которая наняла за пять миллионов рублей киллера, чтобы расправиться с бывшим мужем из-за раздела совместно нажитого имущества. Уголовное дело завели по статье о приготовлении к убийству по найму. Пенсионерку отправили в СИЗО на два месяца.