Мужчина пытался убить пожилого отца в Подмосковье

Правоохранители задержали 28-летнего жителя Видного по подозрению в попытке убить своего пожилого отца. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.
Установлено, что 14 февраля подозреваемый находился в квартире со своим отцом. В какой-то момент мужчина ударил родственника по голове, а затем пырнул ножом.
Пенсионеру успел закрыться от сына на балконе и попросить помощи у прохожих. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Мотивы преступления устанавливаются.
В Москве задержали женщину, которая наняла за пять миллионов рублей киллера, чтобы расправиться с бывшим мужем из-за раздела совместно нажитого имущества. Уголовное дело завели по статье о приготовлении к убийству по найму. Пенсионерку отправили в СИЗО на два месяца.
Агрессивных робопсов на цепи представили на выставке в Японии
ВС России захватили больше Javelin, чем осталось у Великобритании
Россиянка вытерла ноги о баннер к 80-летию Дня Победы
В Норвегии назвали исход конфликта на Украине
Основатель Pink Floyd Уотерс выступит на заседании Совбеза ООН 17 февраля
Зеленского публично высмеяли после его слов о встрече с Путиным
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте