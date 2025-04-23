Мужчина несколько раз ударил полицейского ножом в деревне Шеметово

В Подмосковье мужчина набросился с ножом на полицейского и нанес ему несколько ударов ножом. Об этом сообщила пресс-служба полиции Московской области.

Вечером 22 апреля сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков заметили возле одного из домов в деревне Шеметово мужчину, который вел себя подозрительно. Он нервничал и постоянно оглядывался по сторонам.

Правоохранители подошли к нему и, представившись, попросили предъявить документы. На эту просьбу подозреваемый ответил грубым отказом, после чего достал нож и нанес одному из полицейских несколько ударов.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но его быстро нашли и доставили в отделение. Им оказался житель Тульской области 1988 года рождения.

«Пострадавший полицейский госпитализирован», — отметила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Правоохранители передали материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

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