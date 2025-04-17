Пьяному дебоширу из Петербурга дали два года колонии за нападение на врачей

Приморский районный суд огласил приговор мужчине, который угрожал врачам ножом. Фигуранта дела признали виновным в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, вечером 16 января 2025 года нетрезвый петербуржец лежал без сознания возле дома на Школьной улице. Прохожие вызвали ему скорую помощь, но когда врачи прибыли, он начал вести себя неадекватно.

Пациент стал угрожать медикам убийством, размахивая ножом перед лицами сотрудников скорой помощи. Суд назначил обвиняемому два года лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.