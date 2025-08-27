Мужчина, напавший на полицейских в Москве, недавно вышел из колонии

Подозреваемый в нападении на полицейских в Москве — 25-летний Шеравган К. — родом из Саратова и ранее был судим за покушение на теракт. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

По его информации, мужчину задержали в 2017 году, тогда он получил восемь лет лишения свободы. Позднее срок сократили на три месяца. Недавно он вышел из колонии.

Нападение произошло утром на Щелковском шоссе. Мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в автомобили возле заправки, а затем напал с ножом на полицейских, прибывших на вызов. Его задержали, Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.