Мужчина набросился с ножом на главного муфтия Таджикистана

Возле центральной мечети Душанбе произошло покушение на председателя Совета улемов, муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдукодирзоду. Неизвестный ранил его ножом, сообщила пресс-служба МВД республики.

«Сегодня в 17:20 один гражданин из хулиганских побуждений после намаза возле центральной мечети города Душанбе колюще-режущим инструментом нанес удар. <…> Преступник был своевременно задержан», — рассказали правоохранители.

Абдукодирзода получил легкие ножевые ранения. После осмотра врачи отпустили его домой. Полиция возбудила уголовное дело.

Муфтию Таджикистана 61 год, уточнили «Известия». Он возглавил Совет улемов в 2010 году.

Серию терактов предотвратили в августе в Ингушетии. Силовики задержали шесть человек — приверженцев запрещенной в России террористической группировки. Они планировали напасть на церковь и правоохранителей.