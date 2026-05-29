Расследование убийства женщины 24-летней давности завершилось в Подмосковье

Расследование уголовного дела об убийстве женщины 24-летней давности завершилось в Подмосковье. Обвинительное заключение в адрес жителя Мытищ передали в суд для рассмотрения по существу.

Следственные органы Подмосковье завершили расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве женщины, совершенными в 2002 году. Тогда 19-летний житель Мытищ надругался над незнакомкой, после чего совершил смертельный удар по голове твердым предметом.

«Тело потерпевшей с открытой черепно-мозговой травмой было обнаружено на пустыре прохожими на следующий день», — рассказали в Следственном комитете.

Преступление долгие годы оставалось нераскрытым. Благодаря работе следователей и криминалистов с архивными делами о преступлениях прошлых лет удалось установить генетические образцы, которые во время проверки совпали с ДНК-профилем жителя Мытищ, ранее судимого за убийство. Мужчину задержали.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.