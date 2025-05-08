Мужчина-фотомодель из Замбии найден мертвым в съемной квартире в Москве

Shot: тело мужчины-фотомодели из Замбии несколько дней пролежало в душе в Москве

В Москве при невыясненных обстоятельствах умер мужчина-фотомодель из Замбии Силавве Нокса. Хозяйка квартиры, которую он снимал, нашла иностранца одетым в душевой кабине, сообщил Telegram-канал Shot .

Нокса в России после получения диплома Финансового университета преподавал английский язык и снимался в качестве модели. В конце апреля он не вышел на работу, перестал появляться в Сети и отвечать на звонки, поэтому его коллега обратилась в полицию.

На следующий день хозяйка квартиры попыталась открыть дверь, но арендатор запер ее изнутри. Она вызвала спасателей. Войдя внутрь, женщина обнаружила тело Нокса одетым в душевой кабине. Парень пролежал там несколько дней.

Причину смерти установит экспертиза. Известно, что Нокса болел диабетом и часто обращался в клинику.

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