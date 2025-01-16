Муж Блиновской на суде назвал своей идеей дробление бизнеса
Муж Блиновской заявил, что сам предложил жене дробить бизнес
Муж блогера Елены Блиновской Алексей сам предложил супруге оформлять каждый ее марафон на отдельное юридическое лицо. Об этом он рассказал в зале Савеловского районного суда, сообщил РЕН ТВ.
По словам Блиновского, после того, как информационные продукты жены стали набирать большую популярность в Сети, они решили дробить бизнес.
«Было принято решение, в том числе со мной, <…> каждый марафон оформлять на отдельное юрлицо. Это я предложил», — отметил он.
Муж «королевы марафонов» подчеркнул, что не хотел уклоняться от уплаты налогов, предполагая, что такие действия могут упростить бухгалтерский учет. Блиновский добавил, что они с женой не учли такое резкое развитие бизнеса и не успевали самостоятельно подбирать квалифицированный персонал.
В ходе заседания 16 января Елена Блиновская полностью признала вину по статьям о неуплате налогов и отмывании денег.