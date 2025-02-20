Летевшая в Таиланд россиянка разделась догола и уснула на полу прямо в самолете

Пассажирка рейса Хабаровск — Пхукет разделась догола в самолете и уснула на проходе. Об этом сообщило ИА «Хабаровский край сегодня» .

По данным журналистов, женщина перебрала с алкоголем. Сначала она приставала к другим пассажирам, но они не обращали внимание, тогда дебоширка решилась на крайние меры.

Она сняла штаны и нижнее белье, после чего легла на пол в проходе. Люди просили ее успокоиться и пытались поднять, но хабаровчанка отказывалась сдвигаться с места. Выходки россиянки засняли на видео, кадры распространились в ряде Telegram-каналов.

Происшествие случилось, когда борт подлетал к Пхукету.

«Самолет вылетел без происшествий, и, пока он находился на российской стороне, никакой информации о нарушении общественного порядка не поступало», — процитировало агентство слова начальника отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО Ольги Мироненко.

Ранее россиянка разбила ртутный градусник на борту рейса Москва — Сыктывкар. В итоге авиакомпания потребовала оплатить расходы на ремонт — более 200 тысяч рублей.