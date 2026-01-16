Двое мужчин обманом выманили москвичку из квартиры, чтобы украсть деньги

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые обманом выманили 16-летнюю девушку из квартиры в Северном Медведкове, чтобы добраться до хранящихся там денег. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

После этого, по его словам, один из них вскрыл сейф и похитил более 13 миллионов рублей. До этого девушка уже передала им полмиллиона.

Возбуждено уголовное дело о краже и мошенничестве. Одного из фигурантов дела арестовали, другого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Санкт-Петербурге подросток вместе с друзьями шантажировал 14-летнюю девочку, требуя деньги, чтобы он не опубликовал ее интимные фото. В общей сложности школьница передала им 3,5 миллиона рублей из родительского сейфа.