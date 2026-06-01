Москвичка украла ювелирные украшения на 350 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска Пресненского района Москвы задержали 32-летнюю жительницу Видного по подозрению в серии краж из ювелирных салонов на Пресненской набережной и в Спиридоньевском переулке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики выяснили, что злоумышленница под видом покупательницы просила сотрудников салонов показать украшения, а затем незаметно прятала их в карманы во время примерки.

В одном случае ущерб составил порядка 320 тысяч рублей, во втором — около 28 тысяч рублей. При обыске у подозреваемой обнаружили часть похищенных драгоценностей — их передадут владельцам.

Следователи завели дело по статье о краже. Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают ее причастность к другим преступлениям.

Ранее полиция задержала подозреваемых в краже икон из храмов в ряде регионов России.