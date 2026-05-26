Полиция задержала подозреваемых в краже икон из храмов в нескольких регионах
Работники Главного управления уголовного розыска МВД России раскрыли серию краж икон. Участников преступной группы задержали.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что, согласно предварительным данным, группа выбирала храм, изучала обстановку, пытаясь определить лучший способ проникновения, и готовила пути отхода.
Подозреваемыми оказались жители Ярославской области, у которых уже есть судимости. Одного из них задержали в Москве, а второго — в Ярославле.
Иконы, которые нашли у злоумышленников, принадлежат храмам в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Общая сумма ущерба составляет около полумиллиона рублей.
Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Сейчас проверяют их причастность к совершению четырех аналогичных краж.