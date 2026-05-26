Полиция задержала подозреваемых в краже икон из храмов в нескольких регионах

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что, согласно предварительным данным, группа выбирала храм, изучала обстановку, пытаясь определить лучший способ проникновения, и готовила пути отхода.

Подозреваемыми оказались жители Ярославской области, у которых уже есть судимости. Одного из них задержали в Москве, а второго — в Ярославле.

Иконы, которые нашли у злоумышленников, принадлежат храмам в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Общая сумма ущерба составляет около полумиллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас проверяют их причастность к совершению четырех аналогичных краж.