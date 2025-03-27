Москвичка создала экстремистское сообщество и позвала туда знакомых

В Москве полицейские задержали четырех участников запрещенной экстремистской организации «Граждане СССР»*. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК.

Следователи выяснили, что одна из задержанных в январе 2020 года создала экстремистское сообщество, чтобы подорвать основы конституционного строя и препятствовать органам власти.

Как уточнило РИА «Новости», речь идет об организации «Граждане СССР»*. Также женщина вовлекла туда других участников, проводила собрания и агитацию.

«Преступная деятельность соучастников выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ЦПЭ ГУ МВД России по Москве», — заявили в ведомстве.

В столице провели обыски в местах проживания участников организации. Там нашли мобильники, разные экстремистские материалы и другие предметы, важные для расследования.

«Следователями столичного СК четверым фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — заявили в СК.

Ранее в Сочи задержали блогера-экстремиста. Мужчина начал стрелять рядом с жилым домом.

*Организация признана экстремистской в России.