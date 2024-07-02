Москвичка имитировала удовольствие во время изнасилования мигрантами ради одной цели

Москвичка изобразила удовольствие во время изнасилования приезжими, чтобы выжить

Нападение произошло в одном из парков на северо-западе столицы. Девушка гуляла со своим молодым человеком, когда к ним подошли два мужчины восточной наружности. Они избили ее спутника и, угрожая ножом, надругались над москвичкой.

«Пострадавшая испугалась за свою жизнь. Чтобы ее не зарезали, она изобразила удовольствие», — пояснил источник издания.

Случайные прохожие вызвали на место ЧП полицию. Силовики задержали уроженцев Узбекистана 1991 и 1997 годов рождения. Срок пребывания в России у одного из мигрантов истекает в августе 2024 года, а у другого — в марте 2025 года.

Глава МВД Владимир Колокольцев ранее заявил, что в России противоправные деяния иностранцев вызывают в обществе широкий резонанс. Он указал на необходимость усиления борьбы с нелегальной миграцией.