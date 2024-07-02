Москвичка имитировала удовольствие во время изнасилования мигрантами ради одной цели
Москвичка изобразила удовольствие во время изнасилования приезжими, чтобы выжить
Ставшая жертвой группового изнасилования жительница Москвы изобразила удовольствие ради собственного выживания. Об этом сообщило ИА Regnum.
Нападение произошло в одном из парков на северо-западе столицы. Девушка гуляла со своим молодым человеком, когда к ним подошли два мужчины восточной наружности. Они избили ее спутника и, угрожая ножом, надругались над москвичкой.
«Пострадавшая испугалась за свою жизнь. Чтобы ее не зарезали, она изобразила удовольствие», — пояснил источник издания.
Случайные прохожие вызвали на место ЧП полицию. Силовики задержали уроженцев Узбекистана 1991 и 1997 годов рождения. Срок пребывания в России у одного из мигрантов истекает в августе 2024 года, а у другого — в марте 2025 года.
Глава МВД Владимир Колокольцев ранее заявил, что в России противоправные деяния иностранцев вызывают в обществе широкий резонанс. Он указал на необходимость усиления борьбы с нелегальной миграцией.