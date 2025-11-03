Москвича задержали в Уфе за секс с семиклассницей

По версии следствия, 19-летний парень пригласил девочку к себе в квартиру в Октябрьском районе, где все и произошло. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста». В данный момент молодой москвич пребывает в ожидании суда, который определит возможное наказание.

В Госдуме предложили отменить сроки давности для преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Инициаторы законопроекта заявили, что для любого нормального человека половые преступления в отношении детей и подростков — за гранью человечности. Они предложили убрать сроки давности для педофилов, чтобы они не могли избежать ответственности даже спустя длительное время.