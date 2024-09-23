В Петербурге арестовали мужчину из-за схожей со свастикой тату

В Санкт-Петербурге мужчину арестовали в метро за демонстрацию татуировки, похожей на свастику. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В понедельник, 23 сентября, Московский районный суд приговорил петербуржца Олега Борисова к двум суткам административного ареста по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики.

«Борисов вину признал полностью. Пояснил, что шел с голым торсом, а данную татуировку набил на плече в 14 лет по глупости», — уточнили в сообщении.

На минувшей неделе мужчина на станции метро «Московская» показал пассажирам графический символ, выбитый на левом плече, который был похож на свастику.

В начале августа в Крыму украинец с татуировкой свастики напал на полицейских, остановивших его для проверки документов. Мужчина также находился в состоянии алкогольного опьянения, его задержали.