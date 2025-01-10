Москвича оштрафовали за нацистское приветствие в метро на Новый год

Суд в Москве оштрафовал мужчину за нацистское приветствие в метро в новогоднюю ночь. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Журналисты сослались на официальные судебные документы столичного суда.

Происшествие случилось на станции «Китай-город», в 1:40 по московскому времени. Мужчина «публично демонстрировал нацистскую символику», а именно — сделал характерный жест и выкрикнул нацистское приветствие, пояснил источник агентства.

В итоге против него возбудили административное дело. Свою вину он признал. Его оштрафовали. Сумму штрафа не раскрыли.

Ранее полицейские в Петербурге задержали молодых людей, которые засняли на видео, как вышли из машины и начали танцевать под немецкие марши времен ВОВ.

Помимо танцев, подозреваемые оголялись и показывали жесты, похожие на нацистское приветствие. Правоохранители установили личности людей на видеозаписи. Ими оказались трое парней 2004 года рождения.