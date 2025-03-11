Москвича, накормившего коллегу пирожками с ртутью, оставили в СИЗО

Московской городской суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о аресте мужчины, обвиняемого в попытке отравления знакомого ртутью. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Обвиняемому отказали в удовлетворении апелляционной жалобы. Расследование уголовного дела находится на контроле в надзорном ведомстве.
В прокуратуре напомнили, что 11 февраля обвиняемый находился со знакомым в кафе и на почве ревности к девушке добавил в его пищу ртуть. Пострадавшего экстренно доставили в одну из больниц.
Чтобы избежать подозрений со стороны правоохранительных органов, мужчина также симулировал отравление. Несмотря на попытки выдать ситуацию за несчастный случай, обвиняемый в итоге признал свою вину и дал подробные показания.
Экскурсию по родильному дому провели для будущих мам в Дубне
Лекция о творчестве Сергея Михалкова пройдет в Химках
Новый маршрут школьного автобуса запустили в Красногорске
Гигантскую золотую рыбку поймали в США
Новый корпус школы №1 в Королеве построят к 1 сентября
Выставку картин художника Владимира Панова открыли в Красногорске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте