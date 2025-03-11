Москвича, накормившего коллегу пирожками с ртутью, оставили в СИЗО

Московской городской суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о аресте мужчины, обвиняемого в попытке отравления знакомого ртутью. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Обвиняемому отказали в удовлетворении апелляционной жалобы. Расследование уголовного дела находится на контроле в надзорном ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что 11 февраля обвиняемый находился со знакомым в кафе и на почве ревности к девушке добавил в его пищу ртуть. Пострадавшего экстренно доставили в одну из больниц.

Чтобы избежать подозрений со стороны правоохранительных органов, мужчина также симулировал отравление. Несмотря на попытки выдать ситуацию за несчастный случай, обвиняемый в итоге признал свою вину и дал подробные показания.