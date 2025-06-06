Москвич засунул наркотики в телевизор и попытался отправить доставкой

МВД: москвич прятал наркотики в телевизоре для отправки доставкой по регионам

В Москве мужчина попытался отправить начиненный наркотиками телевизор через службу доставки. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Подозреваемого задержали на Ярославском шоссе. Ему 24 года.

«Мужчина пытался отправить через службу доставки два телевизора, один из которых, по оперативным данным, был начинен наркотическим веществом», — заявили в ведомстве.

Во время осмотра техники правоохранители нашли сверток с наркотическими веществами весом около одного килограмма. В квартире подозреваемого нашли еще четыре грамма наркотиков, бережно расфасованные по четырем пакетам. Помимо этого, в ванне был неизвестный порошок, его отправили на экспертизу.

«По данным следствия, мужчина получал крупные партии наркотиков, фасовал их, скрывал в бытовой технике и отправлял в разные регионы России через курьеров, не подозревающих о содержимом посылок», — отметили правоохранители.

Задержанного арестовали и возбудили против него уголовное дело.

Ранее сотрудники таможни и ФСБ обнаружили более 15,6 килограмма кокаина в грузе цветочной продукции, который приехал из Эквадора. По данным следователей, получателем посылки был гражданин Колумбии.