Москвич устроил поножовщину в центре города

Двое мужчин устроили в Москве драку, во время которой один из участников пырнул другого ножом. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По ее данным, переросшая в поножовщину ссора произошла в центре города — на улице Казакова.

«В ходе драки злоумышленник достал нож и несколько раз ударил им оппонента. Пострадавший 1994 года рождения госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред», — отметили в пресс-службе.

Полиция задержала 52-летнего нападавшего. В ближайшее время он предстанет перед судом. Басманная межрайонная прокуратура взяла на контроль привлечение фигуранта к уголовной ответственности по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мужчина набросился с ножом на знакомого в Сергиево-Посадском городском округе. Правоохранители задержали 62-летнего россиянина, уже имевшего судимость. За поножовщину фигуранту уголовного дела может получить до восьми лет тюрьмы.