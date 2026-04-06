Москвич ударил ножом мужчину за попытку отобрать у него телефон

В переходе станции метро «Орехово» на юге Москвы мужчина попытался отобрать телефон у прохожего и получил ножевое ранение в живот. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

«Предварительно установлено, что в ночное время между двумя гражданами в подуличном переходе станции метро „Орехово“ произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин отобрал у другого мобильный телефон», — заявили в ведомстве.

В ответ на это пострадавший достал нож и ударил обидчика в живот. Однако сам он тоже получил ранение — порез щеки.

Неудавшийся грабитель с проникающим ранением живота попал в больницу. Медики оценили вред здоровью как тяжкий. Полицейские изучили записи с камер и за сутки задержали обоих — жителей столицы 45 и 59 лет.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям о тяжком вреде здоровью и о грабеже.

Месяц назад в Москве смертельная поножовщина произошла у станции метро «Сокол». В результате драки погиб 23-летний молодой человек.