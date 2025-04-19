Москвич расправился с рабочим и скинул его тело в овраг в Клину

СК: в Клину жителя Москвы арестовали по обвинению в убийстве рабочего

Жителя Москвы заподозрили в убийстве рабочего, который работал у него на стройке. Мужчину арестовали и предъявили ему обвинение, сообщили в пресс-службе СК по Московской области.

Следствие выяснило, что 6 апреля в частном доме в деревне Климовка в городском округе Клин между нанимателем и человеком, который выполнял для него строительно-технические работы, возник конфликт. В результате мужчина решил расправиться с рабочим.

«Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вывез тело рабочего на своем автомобиле и скинул в овраг в семи метрах от проезжей части автодороги, <…> где погибшего обнаружили спустя 10 дней», — уточнили в СК.

Детальный маршрут убитого по камерам видеонаблюдения удалось установить благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников полиции. Стала ясна и причастность злоумышленника к преступлению: его быстро задержали и доставили в следственный отдел.

«Следователем <…> 59-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

В СК работают над сбором и закреплением доказательной базы.

Столичные специалисты проведут посмертную экспертизу мужчине, в убийстве которого заподозрили его 15-летнюю дочь. Девочка-подросток расправилась с отцом утром 15 апреля, пытаясь защитить старшую сестру.