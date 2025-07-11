Москвич попытался обокрасть магазин ради девушки, но попал в полицейский участок

На востоке Москвы росгвардейцы задержали мужчину, который попытался украсть товары из супермаркета ради свидания с девушкой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сотрудники вневедомственной охраны прервали дерзкую вылазку столичного казановы-неудачника. Вместо того чтобы покорять сердца дам изысканными манерами и щедрыми подарками, 31-летний герой решил подготовиться к свиданию, обокрав супермаркет», — заявили правоохранители.

Мужчина взял четыре пачки презервативов, крем-стайлинг и шоколад на сумму около трех тысяч рублей. За все это решил не платить, а незаметно вынести из магазина. Однако задумку романтика быстро раскрыли, на место вызвали патрульных. Нарушителя задержали и доставили в полицейский отдел.

Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили о задержании дебошира, напавшего на контролеров. Он не оплатил проезд, а на просьбу заплатить отреагировал агрессивно.